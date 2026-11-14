Скачать GTA VI на ПК? Вместо игры пользователи получают опасный вирус
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Скачать GTA VI на ПК? Вместо игры пользователи получают опасный вирус

Поддельный установщик крадет пароли, данные Steam и информацию о криптовалютных кошельках.
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Редакция The GEEK сегодня в 16:03
Скачать GTA VI на ПК? Вместо игры пользователи получают опасный вирус

Специалисты по кибербезопасности Cynet обнаружили поддельный установщик GTA VI для Windows. За обещанием бесплатной версии игры скрывается вредоносная программа WARDEN Stealer, предназначенная для кражи личных данных.

Ссылка на загрузку распространяется через Google Colab и ведёт на сайт Windows Software Hub. Страница выглядит как обычный каталог программ с количеством скачиваний и отметками о безопасности файла.

Как выглядит фейковая загрузка / Скриншот Cynet

Вместо GTA VI пользователь получает архив с исполняемым файлом размером всего 796 КБ. Приложенная инструкция предлагает запустить его от имени администратора, проигнорировать предупреждения Windows и добавить файл в исключения антивируса.

После запуска вредоносная программа может похищать сохранённые пароли, данные учётных записей Steam и Roblox, файлы cookie браузеров и информацию о криптовалютных кошельках. Кроме того, WARDEN Stealer способен подменять адреса криптокошельков в буфере обмена и загружать дополнительные вредоносные программы.

Напомним, GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК может появиться в 2027 или 2028 году.

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