Бюджетный Samsung Galaxy A12 обошел iPhone 12 по продажам в 2021 году

Бюджетник Samsung Galaxy A12 обогнал iPhone 12 в рейтинге самых продаваемых смартфонов 2021 года. Об этом сообщает Omdia.

Samsung отгрузила 51,8 млн устройств, а Apple значительно меньше — 41,7 млн единиц. Разницу в 10 миллионов устройств нельзя назвать небольшим отрывом. Однако, стоит учитывать, что средняя стоимость Galaxy A12 составляет $160, в то время как iPhone 12 — $851.

Зато дальше пьедестал занимают смартфоны Apple. Как уже говорилось, на втором месте — iPhone 12, на третьем — iPhone 13 и 34,9 млн проданных устройств, четвертое место у iPhone 11 и 33,6 млн реализованных единиц. На пятом месте бюджетник Redmi 9A за $78.

С шестого по девятое место занимают тоже разные модели iPhone. Замыкает «десятку» еще один Samsung — бюджетник Galaxy A02.

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