Инсайдер: в Steam появится функция записи видео из игр

Как сообщил Павел Джундик, создатель платформы SteamDB для отслеживания последних новостей о магазине Valve, в Steam скоро появится запись коротких геймплейных роликов. Подобная функция давно существует на консолях и в некоторых играх, но теперь она заметно упростит жизнь ПК-пользователям. Больше не придется использовать сторонний софт, вроде OBS, чтобы поделиться смешными моментами.

«Запись роликов пока что все еще в разработке. В поддерживаемых играх уже появились маркеры и временная шкала, чтобы удобно вести фоновую съемку. Клипами, как и скриншотами, можно будет делиться через вкладку Сообщество в Steam» Павел Джундик

К сожалению, инсайдер не сообщил более точных деталей. Пока что неизвестны максимальное время записи и сам процесс работы с файлами. Остается ждать новостей от самого магазина.