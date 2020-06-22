Названы спецификации экранов iPhone 12
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Новости

Названы спецификации экранов iPhone 12

Появились свежие данные, которые раскрывают спецификации дисплеев будущих iPhone 12. Как известно, нынешней осенью выйдет сразу четыре модели: iPhone 12 на 5,4 дюйма, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма.

Теперь же стали известны дополнительные параметры экранов, а также данные об их производителях. Так, 5,4-дюймовый экран младшей модели характеризуется разрешением 2340 x 1080 пикселей с плотностью пикселей 475 PPI.

У версий на 6,1 дюйма показатели равны: 2532 x 1170 пикселей с плотностью 460 PPI. Хотя предполагается, что одна из моделей будет основана на ЖК-матрице, вторая — на OLED. Однако это пока лишь слухи.

Наконец, 6,7-дюймовая версия получит разрешение 2778 x 1284 пикселей с плотностью 458 PPI.

iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro будут оснащаться дисплеями производства Samsung Display. Версия iPhone 12 Max — LG Display или BOE. Однако, скорее всего, предпочтение отдадут корейской компании, во всяком случае на первых порах.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат экраны с 10-битным цветом и частотой до 120 Гц. У оставшихся моделей частота, очевидно, составит 60-75 Гц. А вот процессоры у всех будут одинаковые — 5-нанометровые Apple A14. Цена, как ожидается, стартует с 649 долларов.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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