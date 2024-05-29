Слухи: HMD работает над смартфонами Nighthawk, Tomcat и Project Fusion

После выпуска доступных смартфонов Pulse и Aura с процессором Unisoc T606, компания HMD решила сосредоточиться на более мощных моделях среднего класса. Так в «западных соцсетях» появились первые инсайдерские подробности о трех новых устройствах под кодовыми названиями Nighthawk, Tomcat и Project Fusion. Но о каждом поподробнее.

HMD Tomcat, вероятно, получит процессор Snapdragon 7s Gen 2, который не особо конкурирует с другими моделями в ценовом диапазоне. А устройство обойдется в 400-440 евро, в зависимости от конфигурации. Кроме этого стоит ждать дисплей AMOLED FHD+ на 120 Гц с технологией PureDisplay. А также 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя.

HMD Nighthawk покажет себя слабее, чем Tomcat. Но и цена у него колеблется от 250 до 290 евро. На этот раз чип Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ ОЗУ, накопитель на 128 или 256 ГБ, аккумулятор на 5000 мАч, а также дисплей AMOLED FHD+ на 120 Гц. Про камеру информация аналогичная: основная на 108 Мп и фронтальная на 32 Мп, но вряд ли объектив будет ультрашироким.

HMD Project Fusion выбивается из этого списка, но не из-за характеристик. По слухам, компания нацелена на создание модульного телефона в духе Moto Mods от Motorola. В остальном же все обычно: чипсет Qualcomm QCM6490, 8 ГБ оперативной памяти, IPS-дисплей на 6,6 дюймов FHD+, аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт и основная камера на 108 Мп.