Появился рейтинг удовлетворённости iOS-устройствами

Команда AnTuTu опубликовала список десяти устройств Apple, имеющих наивысший уровень удовлетворённости пользователей. Список возглавил iPhone SE 1-го поколения, вышедший ещё весной 2016-го. Он получил более 97,99% положительных отзывов.

Следом в тройку лидеров вошел iPad Air 2022 и на удивление iPhone 6S Plus, которому этой осенью исполнится 7 лет. Кроме того, неплохие оценки получил iPhone SE 2020 года, занявший 8-ю строчку.

Из актуальных моделей на пятом месте оказался компактный iPhone 12 mini (обзор), а вот смартфонов серии iPhone 13 не оказалось.

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