Apple выпустила обновлённый Safari для macOS Big Sur

Apple выпустила экспериментальную версию Safari Technology Preview 126 для актуальной операционной системы macOS Big Sur.

В версии Safari Technology Preview 126 появилось множество новых функций, которые были представлены вместе с macOS Monterey. Браузер получил обновлённые вид вкладок – теперь они расположены на одном уровне с адресной строкой.

Также появился онлайн-текст для определения текста на изображениях, но работает только на Mac с M1. Последнее, было реализовано несколько месяцев назад в Яндекс Браузере. Поэтому остаётся под вопросом, почему данный функционал будет доступен только на компьютерах с чипсетом M1.

Кроме того, добавлены новые стандарты для расширений, появились быстрые заметки и WebGL 2.

Safari Technology Preview 126 можно загрузить через официальный сайт Apple для разработчиков.

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