В App Store появилось приложение Andarium, которое позволяет запускать полноценную виртуальную среду Android 17 на iPhone и iPad. Система основана на LineageOS и работает непосредственно на устройстве, без подключения к облачным серверам.

После установки пользователь может запускать Android-приложения из APK-файлов, даже если их нет в App Store. Например, можно попробовать установить RuStore и приложения российских банков, удалённые из магазина Apple. Однако совместимость банковских сервисов пока не подтверждена.

При первом запуске достаточно выбрать объём оперативной памяти, хранилища и разрешение экрана. Эмулятор также поддерживает 3D-графику, передачу файлов, камеру и подключение внешних устройств.

Редакция The GEEK установила Andarium на iPhone и убедилась, что Android действительно запускается. Однако виртуальная система работает с заметными просадками производительности, поэтому рассчитывать на плавную работу пока не стоит.

Для установки потребуется iPhone 12 или новее с iOS 27. Разработчик рекомендует иметь не менее 10 ГБ свободного пространства. При сворачивании Andarium виртуальная система приостанавливает работу.

Приложение распространяется бесплатно и уже доступно в App Store. Исходный код опубликован на GitHub.

При этом Andarium остаётся экспериментальным решением. Не все APK-файлы гарантированно запустятся, а использовать эмулятор для банковских операций до проверки его безопасности не рекомендуется.