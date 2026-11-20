Apple удалила из App Store эмулятор Andarium, появившийся в магазине 19 ноября. Приложение позволяло запускать полноценную виртуальную машину с Android 17 на базе LineageOS и устанавливать APK-файлы прямо на iPhone и iPad.

Как сообщил разработчик, после повторной проверки Apple обнаружила нарушения пунктов 2.5.2 и 1.1 правил App Store. Причиной стала сама возможность запуска Android внутри iOS. Компания также уведомила автора, что приложение больше не соответствует требованиям для публикации в магазине.

Andarium работал локально, поддерживал 3D-графику и позволял запускать Android-приложения без компьютера. Для работы требовались iOS 27 и iPhone 12 или новее.

Разработчик планировал выпустить обновление, способное повысить производительность на 60–100%, но не успел. Теперь проект продолжит развиваться на GitHub, а устанавливать новые версии придётся в обход App Store.