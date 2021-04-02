Яндекс.Браузер научили переводить текст на картинках

Десктопная версия Яндекс.Браузер научилась переводить встроенный текст на картинках. Это стало возможно благодаря Яндекс.Переводчику и технологиям компьютерного зрения.

Функция может пригодиться для перевода слова на анонсах концертов, иностранных тизеров или распродаж. Кроме того, не всегда понятно, что написано на кнопках, сделанных в виде изображений. Яндекс.Браузер позволяет переводить такие тексты, не скачивая специальных расширений. Это первый десктопный браузер со встроенным переводом изображений.

Для перевода конкретного изображения, нужно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если нужно перевести весь сайт, то картинки можно переводить выборочно.

Перевод происходит в несколько этапов – браузер обнаруживает изображения, и с помощью компьютерного зрения пытается выделить на них текст. Если текст написан необычным шрифтом, то задача перевода будет сложнее. После этого текст направляется Яндекс.Переводчику. Если перевод сильно отличается от оригинала по длине, он выводится в отдельном окне.

Новый функционал уже доступен в Яндекс.Браузере для Windows и бета-версии для Android. Скоро она должна появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца года — и для iOS.