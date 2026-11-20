Британский Трибунал по надзорным полномочиям подтвердил, что власти Великобритании направили Apple секретное требование, связанное с доступом к зашифрованным данным пользователей iCloud.

Речь идёт о так называемом уведомлении о технических возможностях (Technical Capability Notice). Подобные распоряжения могут обязывать технологические компании изменять защитные механизмы своих сервисов, чтобы обеспечить спецслужбам доступ к информации.

Британское правительство пыталось скрыть даже сам факт существования документа, ссылаясь на национальную безопасность. Однако суд отклонил доводы властей и разрешил публично подтвердить наличие распоряжения.

Ранее Великобритания уже требовала от Apple доступ к зашифрованным данным пользователей по всему миру, но впоследствии отозвала требование. Новое распоряжение, по данным Reuters, касается только британских клиентов iCloud.

В феврале 2025 года Apple прекратила предоставлять британским пользователям функцию Advanced Data Protection, обеспечивающую сквозное шифрование дополнительных категорий данных iCloud.

Суд подтвердил существование секретного требования, но не признал его законным. Содержание документа остаётся закрытым, а основное разбирательство ожидается в первой половине 2027 года. Доказательств того, что Apple уже предоставила властям доступ к зашифрованным данным, нет.