РБК: Минцифры признало, что искать VPN на iPhone намного сложнее

Причина в особенностях iOS, которая не даёт сторонним приложениям получать доступ к данным других программ.
Редакция The GEEK сегодня в 09:26

Минцифры признало, что выявление VPN на iPhone серьёзно ограничено на уровне самой операционной системы. Такой вывод содержится в методических рекомендациях, которые ведомство направило крупнейшим российским интернет-компаниям.

Документ стал продолжением обсуждений с крупными платформами и сервисами, которым поручили до 15 апреля проработать механизмы ограничения доступа для пользователей с включённым VPN. Речь идёт о компаниях с большой аудиторией, включая маркетплейсы, экосистемные сервисы и онлайн-платформы.

В рекомендациях описана трёхэтапная схема проверки. На первом этапе предлагается анализировать IP-адрес пользователя и сопоставлять его с российскими адресами и уже заблокированными диапазонами. На втором этапе сервис должен попытаться определить наличие VPN средствами собственного приложения на устройстве пользователя. На третьем этапе предусмотрены дополнительные проверки для систем, отличных от Android и iOS.

Именно второй этап оказался проблемным для техники Apple. В документе говорится, что iOS не позволяет сторонним приложениям собирать и изменять информацию, связанную с другими программами. Из-за этой изоляции сервисы не могут в полной мере проверить, используется ли на устройстве VPN. На Android такая задача решается проще, поскольку система даёт приложениям больше сведений о параметрах активного сетевого подключения.

Минцифры также перечислило и другие сценарии, при которых поиск VPN затруднён. В списке указаны VPN, настроенные на роутерах, виртуальные машины и контейнеры, прокси с адресами обычных провайдеров, режим split tunneling, а также новые VPN-сервисы, которые появляются быстрее, чем обновляются базы подозрительных IP-адресов.

Отдельно в рекомендациях отмечается, что непрерывно следить за состоянием VPN на устройстве не стоит, поскольку это может увеличить расход трафика и быстрее разряжать батарею.

Читайте также
«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так
Apple

«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так

Разбираемся, откуда взялся этот стереотип, почему он был правдой, и почему сейчас всё сложнее.
Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1
Apple

Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1

Рассказываем, что нового в свежем обновлении для iPhone.
iPhone 18 и 18 Pro: дата выхода, характеристики и цена
Apple

iPhone 18 и 18 Pro: дата выхода, характеристики и цена

Всё, что известно о будущих флагманах.
«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN
Блокировки

«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN

Технология настолько интегрирована, что невозможно заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета.
Ещё по теме
Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России

Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России
По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только

По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только
РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN

РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN
Минцифры обсуждает новые требования к телеком-компаниям

Минцифры обсуждает новые требования к телеком-компаниям
В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета

В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета
Как скачать все данные из iCloud на ПК или SSD в 2026 году

Как скачать все данные из iCloud на ПК или SSD в 2026 году
В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам

В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам
Telegram предупредил о «последней возможности» оплатить Premium

Telegram предупредил о «последней возможности» оплатить Premium
Глава Минцифры прокомментировал возможные ограничения VPN в Росси

Глава Минцифры прокомментировал возможные ограничения VPN в Росси
Forbes: операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов

Forbes: операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов
В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт

В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт
В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России

В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России
Как сменить регион на iPhone и в App Store, чтобы скачать ChatGPT, Spotify и другие приложения

Как сменить регион на iPhone и в App Store, чтобы скачать ChatGPT, Spotify и другие приложения
Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора

Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
