Прочный планшет HONOR Pad X8b с поддержкой LTE вышел в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи нового планшета HONOR Pad X8b LTE. Он позиционируется как недорогая модель с устойчивым к падениям корпусом.
Устройство оснащено 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления до 90 Гц и цветовой гаммой 16,7 млн.
В основе планшета лежит процессор Snapdragon 680 4G, процессор 2021 года, изготовленный по 6-нанометровому техпроцессу. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 100 мАч.
HONOR Pad X8b получил сертификаты SGS, подтверждающие устойчивость к повреждениям при случайных падениях. Производитель утверждает, что показатели ударопрочности увеличены примерно на 60%, влагозащита и общая прочность — на 30%.
Новый планшет вышел в России по следующим ценам:
- HONOR Pad X8b LTE (4/64 ГБ) — 17 990 рублей;
- HONOR Pad X8b LTE (4/128 ГБ) — 19 990 рублей.