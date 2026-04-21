Прочный планшет HONOR Pad X8b с поддержкой LTE вышел в России

Ударопрочный корпус, емкий аккумулятор, но устаревшее «железо» 2021 года.
Редакция The GEEK сегодня в 12:20
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи нового планшета HONOR Pad X8b LTE. Он позиционируется как недорогая модель с устойчивым к падениям корпусом.

Устройство оснащено 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления до 90 Гц и цветовой гаммой 16,7 млн.

В основе планшета лежит процессор Snapdragon 680 4G, процессор 2021 года, изготовленный по 6-нанометровому техпроцессу. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 100 мАч.

HONOR Pad X8b получил сертификаты SGS, подтверждающие устойчивость к повреждениям при случайных падениях. Производитель утверждает, что показатели ударопрочности увеличены примерно на 60%, влагозащита и общая прочность — на 30%.

Новый планшет вышел в России по следующим ценам:

  • HONOR Pad X8b LTE (4/64 ГБ) — 17 990 рублей;
  • HONOR Pad X8b LTE (4/128 ГБ) — 19 990 рублей.
