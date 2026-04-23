Вышел первый трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced | The GEEK
Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Игра выйдет 9 июля на ПК и консолях.
Редакция The GEEK сегодня в 20:03
Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Ubisoft опубликовала дебютный трейлер ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Проект создан с нуля на актуальной версии движка Anvil, что позволило полностью обновить техническую основу игры.


Игроков ждет заметно улучшенная графика, переработанные анимации, боевая система и стелс. Часть заданий была пересобрана заново, морские сражения и управление кораблем сделали более динамичными. Добавили дополнительные квесты и даже домашних животных.


К счастью, из ремейка не сделали RPG. Проект сохранил дух оригинала и основной нарратив. Игру уже можно предзаказать в Steam, Ubisoft Connect, на PlayStation 5 и Xbox Series. Цена — $60.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года.

