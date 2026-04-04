«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская заявила, что в ходе борьбы с обходом блокировок Роскомнадзор «обрушил половину сервисов Рунета» 3 апреля.

Она объяснила, что VPN создает «тоннель» внутри глобальной сети, через которую данные пользователя проходят в зашифрованном виде. Технология применяется не только частными пользователями, но и компаниями, а также государственными структурами. Касперская отметила, что в 2025 году госсектор закупил VPN на 20 млрд рублей.

«Широкое использование VPN означает, что VPN-тоннели пронизывают весь трафик Сети, используя различные протоколы. Часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками. Если попробовать заблокировать эти протоколы, то получится то, что мы наблюдали вчера», — Наталья Касперская.

По ее словам, современный интернет многослойный, поэтому если попытаться убрать какой-то из его элементов, то «ляжет вся система». Касперская рассказала, что по итогам консультаций с техническими специалистами они пришли к выводу: невозможно заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета. Более того, чем больше усилий и ресурсов будет вложено в блокировщик DPI, тем хуже все будет работать, добавила она.

Кроме того, она упомянула позицию главы Минцифры Максута Шадаева, который, по ее словам, «в чатике айтишников» назвал ограничения VPN вынужденной мерой, позволяющей не вводить административную ответственность за использование этой технологии.

«Это вообще класс — мы знаем, как защитить вас от угроз (спойлер — у граждан РФ в прошлом году мошенники украли 300 млрд рублей и никто их не защитил) и поэтому мы запретим вам защищаться самим. А будете пытаться, будем наказывать», — Наталья Касперская.

Следующая публикация Касперской по этой ситуации:

Я поговорила с руководителем Роскомнадзора А.Ю.Липовым по поводу моего утреннего поста про вчерашний банковский сбой. Андрей Юрьевич подробно, с примерами пояснил, почему вчерашний сбой не был вызван именно действиями РКН. Также объяснил, какой сценарий Сбербанка привёл к сбоям. А поскольку Сбербанк – системообразующий банк и на инфраструктуру этого банка сильно завязаны другие банки, то сбой в нём привёл к сбоям в некоторых других банках, а также в СБП. Впрочем, во многих новостях на эту тему строят предположения о блокировании VPN клиентов банка в качестве возможной причины первоначального сбоя. Что тут хочется сказать? Во-первых, принести извинение уважаемому ведомству за мои поспешные выводы. Во-вторых, важно заметить, что гражданам очень не хватает прямой коммуникации с государством – с ведомствами, которые принимают или исполняют решения о блокировках. Ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями случившегося. Объяснения Сбербанка очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось. В-третьих, по времени сбой совпал с заявлениями министра по блокировкам VPN-ов. Поэтому логическая связь между этими событиями родилась не только у меня. Понятно, что Роскомнадзор – исполнитель. И вполне возможно, у него нет мандата на самостоятельные политические заявления. Значит, эти заявления должны делать представители Минцифры или правительства. Людям надо объяснять происходящее. Иначе неизбежно будут домыслы, страшные слухи, шквалы самых худших предположений. Что, собственно, и случилось. К сожалению, последнее время диалог между всеми ИТ-сообществами и профильным министерством отсутствует напрочь. Все диалоги сводятся к требованию «вы молчите и главное – ничего не публикуйте». А принимаемые технические решения вызывают иногда прямо оторопь и желание как минимум получить разъяснение. Полное название профильного министерства ИТ — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Вот как раз хотелось бы видеть больше связи с народом и больше коммуникаций.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров также рассказал, что попытки блокировки привели к масштабному «банковскому сбою» в России. При этом команда мессенджера намерена продолжать бороться с блокировкой в России и делать трафик более сложным для обнаружения.