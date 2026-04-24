LEGO выпустит наборы по «Шреку» к 25-летию франшизы

LEGO официально анонсировала новые конструкторы по мотивам мультфильма «Шрек». Они созданы в сотрудничестве с Universal Pictures и приурочены к 25-летию франшизы.
В первый набор войдут сборные фигурки Шрека, Осла, а также минифигурка Кота в сапогах. Конструктор состоит из 1403 деталей, а высота готовой композиции составит около 24 сантиметров. Цена — $130 (~9800 рублей).
Кроме того, фигурки Шрека, Осла и Пряни выйдут в рамках серии BrickHeadz. Такой набор обойдется в $25 (~1900 рублей).
Предзаказ уже открыт. Официальный старт продаж наборов состоится 1 июня.