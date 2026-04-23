Новости

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:24
Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых

Samsung объявила о старте продаж восстановленных складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Казалось бы, что могло пойти не так? Но они оказались дороже новых устройств.

Восстановленный Galaxy Z Fold 7 (256 ГБ) компания оценила в $1699, а Galaxy Z Flip 7 (256 ГБ) — в $939. Скидка $400 и $300 соответственно, но только если сравнивать с ценами на старте продаж.

Сейчас в официальном интернет-магазине Samsung новые Galaxy Z Fold 7 (256 ГБ) и Galaxy Z Flip 7 (256 ГБ) можно приобрести за $1599 и $899 соответственно. Таким образом, покупка нового устройства обойдется на $100 и $39 долларов дешевле, чем восстановленного.

Сами же восстановленные Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 были отремонтированы в сервисных центрах Samsung. В компании рассказали, что для этого использовались исключительно оригинальные комплектующие. Кроме того, смартфонам заменили аккумуляторы, а покупателям обещают стандартную годовую гарантию. Правда какой в этом смысл?

Обсудить
Тренд
Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры