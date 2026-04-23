Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых

Samsung объявила о старте продаж восстановленных складных смартфонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Казалось бы, что могло пойти не так? Но они оказались дороже новых устройств.
Восстановленный Galaxy Z Fold 7 (256 ГБ) компания оценила в $1699, а Galaxy Z Flip 7 (256 ГБ) — в $939. Скидка $400 и $300 соответственно, но только если сравнивать с ценами на старте продаж.
Сейчас в официальном интернет-магазине Samsung новые Galaxy Z Fold 7 (256 ГБ) и Galaxy Z Flip 7 (256 ГБ) можно приобрести за $1599 и $899 соответственно. Таким образом, покупка нового устройства обойдется на $100 и $39 долларов дешевле, чем восстановленного.
Сами же восстановленные Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 были отремонтированы в сервисных центрах Samsung. В компании рассказали, что для этого использовались исключительно оригинальные комплектующие. Кроме того, смартфонам заменили аккумуляторы, а покупателям обещают стандартную годовую гарантию. Правда какой в этом смысл?