Набор LEGO «Проект “Конец Света”» установил рекорд Гиннесса после полета в стратосферу

Набор LEGO, созданный по мотивам фильма «Проект “Конец Света”», вошел в Книгу рекордов Гиннесса после того, как его отправили в стратосферу. Об этом сообщили на официальном сайте Книги.
Конструктор космического корабля с минифигурками ученого Райланда Грейса (Райан Гослинг) и его инопланетного напарника Рокки подняли в небо при помощи аэростата. Конструкция достигла высоты почти 35 километров над поверхностью Земли.
В общей сложности набор находился в полете более восьми часов. После завершения миссии он успешно приземлился на территории Великобритании. Режиссеры картины Фил Лорд и Кристофер Миллер получили официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса.
Фильм «Проект “Конец света”» (Project Hail Mary) вышел в прокат 9 марта 2026 года. Картина основана на одноименном романе Энди Вейера. В центре сюжета — ученый, которого отправляют к другой звезде в попытке найти способ спасти Солнце от угасания и предотвратить глобальную катастрофу на Земле.