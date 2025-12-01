Porsche в России превращаются в «кирпичи»: владельцы не могут завести машины после ночной стоянки

Все больше владельцев Porsche в России жалуются на одинаковую проблему: автомобиль не заводится, сразу глохнет или показывает ошибки, связанные с блокировкой двигателя и работой трансмиссии. Ситуация затронула модели примерно с 2013 года и оказалась связана со встроенной системой VTS, которая отвечает за спутниковый мониторинг и защиту от угона.

По данным владельцев, VTS подаёт сигнал о нештатной активности, после чего машина уходит в защитный режим и блокирует запуск. Причины официально не названы. В обсуждениях фигурируют версии про сбои связи модуля, ограничения в работе GPS и ГЛОНАСС или даже влияние средств радиоэлектронной борьбы в отдельных регионах.

Проблема выглядит серьёзно, но она решаема. Временно помогает отключение аккумулятора на несколько часов или короткая «перезагрузка» путём снятия и возвращения минусовой клеммы. Однако эффект держится только до следующего заглушения мотора: как только автомобиль выключается, VTS снова активирует защитный режим.

Из-за этого многие владельцы выбирают радикальное решение — полное удаление блока VTS. Процедуру выполняют в специализированных сервисах, по словам владельцев, она стоит около 50 тысяч рублей. После удаления система больше не блокирует запуск, и ошибка не возвращается.