Новости

Мощная система шумоподавления, 40-милиметровые динамики и поддержка Hi-Res Audio.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:55
Anker выпустила полноразмерные наушники Soundcore Space 2

Anker начала продажи полноразмерных наушников Soundcore Space 2, которые были представлены несколько недель назад. Новинка позиционируется как устройство для повседневного использования и поездок.

Внутри установлены 40-милиметровые динамики с двухслойной диафрагмой. Наушники поддерживают проводное воспроизведение в формате Hi-Res Audio. По беспроводу доступен кодек LDAC с пропускной способностью до 990 кбит/с.

Для голосовой связи предусмотрена система из трех микрофонов с ИИ-шумоподавлением. Что касается автономности, то аккумулятора хватает на 70 часов работы без шумоподавления.

Среди дополнительных функций — адаптивное активное шумоподавление, встроенный голосовой ассистент Anka, система защиты слуха и эквалайзер в фирменном приложении.

Soundcore Space 2 доступны в трех цветах: зеленом, белом и черном. Цена — $130 (~9 700 рублей).

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры