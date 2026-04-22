Anker выпустила полноразмерные наушники Soundcore Space 2

Anker начала продажи полноразмерных наушников Soundcore Space 2, которые были представлены несколько недель назад. Новинка позиционируется как устройство для повседневного использования и поездок.

Внутри установлены 40-милиметровые динамики с двухслойной диафрагмой. Наушники поддерживают проводное воспроизведение в формате Hi-Res Audio. По беспроводу доступен кодек LDAC с пропускной способностью до 990 кбит/с.

Для голосовой связи предусмотрена система из трех микрофонов с ИИ-шумоподавлением. Что касается автономности, то аккумулятора хватает на 70 часов работы без шумоподавления.

Среди дополнительных функций — адаптивное активное шумоподавление, встроенный голосовой ассистент Anka, система защиты слуха и эквалайзер в фирменном приложении.

Soundcore Space 2 доступны в трех цветах: зеленом, белом и черном. Цена — $130 (~9 700 рублей).