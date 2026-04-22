ИгрыНовости

Игра стоит $4.99, но недоступна в российском App Store.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:11
Экшен Control вышел на iPhone и iPad

Студия Remedy Entertainment объявила о выходе игры Control Ultimate Edition на iPhone и iPad. Она уже доступна в магазине приложений App Store по цене $4.99.

Разработчики переработали интерфейс, управление и часть игровых систем, чтобы оптимизировать игру для смартфонов и планшетов.

Для скачивания Control Ultimate Edition требуется 45,1 ГБ памяти. Минимальные системные требования:

  • iOS 26.1 или новее и устройство с чипом A17 Pro или новее;
  • iPadOS 26.1 или новее и устройство с чипом серии М или A17 Pro или новее.

В России игра недоступна.

Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры