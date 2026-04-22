Экшен Control вышел на iPhone и iPad

Студия Remedy Entertainment объявила о выходе игры Control Ultimate Edition на iPhone и iPad. Она уже доступна в магазине приложений App Store по цене $4.99.
Разработчики переработали интерфейс, управление и часть игровых систем, чтобы оптимизировать игру для смартфонов и планшетов.
Для скачивания Control Ultimate Edition требуется 45,1 ГБ памяти. Минимальные системные требования:
- iOS 26.1 или новее и устройство с чипом A17 Pro или новее;
- iPadOS 26.1 или новее и устройство с чипом серии М или A17 Pro или новее.
В России игра недоступна.