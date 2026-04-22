OPPO выпустила наушники-клипсы Enco Clip 2 с мощным «шумодавом»

Они разработаны совместно с известным скандинавским аудиобрендом Dynaudio.
Редакция The GEEK сегодня в 17:04
OPPO представила новые наушники-клипсы Enco Clip 2, созданные в сотрудничестве с известным датским аудиобрендом Dynaudio. Как и другие представили подобного форм-фактора, устройство выглядит как модный аксессуар из магазина бижутерии.

Каждый наушник весит всего 5,2 грамма, а две его части соединены «дугой» из ультратонкой адаптивной титановой пластины. Она обеспечивает более надежную фиксацию без излишнего давления на ухо.

Внутри каждого наушника находятся два излучателя диаметром 9 и 11 мм, охватывающие диапазон от 20 Гц до 40 кГц. В разработке устройства участвовали специалисты датской аудиофирмы Dynaudio.

Для передачи звука без потерь предусмотрена поддержка кодека LHDC, а также стандартные SBC и AAC. Связь обеспечивает модуль Bluetooth 6.1. Что касается автономности, то наушники способны работать до 9,5 часов на одном заряде или до 40 часов в учетом кейса.

Одной из особенностей Enco Clip 2 стал 6-нанометровый чип обработки звука, который, по заявлению компании, в 100 раз увеличивает вычислительную мощность системы шумоподавления. При этом в открытых наушниках ANC в первую очередь помогает улучшать качество голоса во время звонков, а не полностью изолирует пользователя от внешнего шума.

Цена OPPO Enco Clip 2 — 179 евро (~15 700 рублей).

Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

