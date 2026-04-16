Новости

Какие Samsung обновятся до One UI 9 на Android 7: список смартфонов и планшетов

Опубликован список устройств, которые получат следующее крупное обновление фирменной оболочки Samsung.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:19
Издание Digital Trends представило перечень устройств Samsung, которые смогут обновиться до One UI 9 на базе Android 17. Список составлен на основе действующей политики обновлений. Производитель заранее определяет, сколько лет та или иная модель будет получать новые версии операционной системы и патчи безопасности.

Список смартфонов и планшетов Samsung которые могут получить One UI 9 на Android 17

  • Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra;
  • Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge, S25 FE и S25 Ultra;
  • Galaxy S24, S24 Plus, S24 FE и S24 Ultra;
  • Galaxy S23, S23 Plus, S23 FE и S23 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6 и Z Fold 5;
  • Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Flip 6 и Z Flip 5;
  • Galaxy A57, A56, A55 и A54;
  • Galaxy A37, A36, A35 и A34;
  • Galaxy A26, A25 и A24;
  • Galaxy A17 и A16 (LTE и 5G);
  • Galaxy A15 (LTE и 5G);
  • Galaxy A07 (LTE и 5G);
  • Galaxy M56, M55s, M55 и M54;
  • Galaxy M34, M16, M15 и M06;
  • Galaxy Tab S11 Ultra и Tab S11 (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S10 Plus, S10 Ultra и S10 FE/FE+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra и S9 FE/FE+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab Active 5 и Active 5 Pro.
Обсудить
Читайте также
Ещё по теме
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  3. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  4. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  6. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры
Смотреть все обзоры