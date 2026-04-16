Какие Samsung обновятся до One UI 9 на Android 7: список смартфонов и планшетов

Издание Digital Trends представило перечень устройств Samsung, которые смогут обновиться до One UI 9 на базе Android 17. Список составлен на основе действующей политики обновлений. Производитель заранее определяет, сколько лет та или иная модель будет получать новые версии операционной системы и патчи безопасности.
Список смартфонов и планшетов Samsung которые могут получить One UI 9 на Android 17
- Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra;
- Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge, S25 FE и S25 Ultra;
- Galaxy S24, S24 Plus, S24 FE и S24 Ultra;
- Galaxy S23, S23 Plus, S23 FE и S23 Ultra;
- Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6 и Z Fold 5;
- Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Flip 6 и Z Flip 5;
- Galaxy A57, A56, A55 и A54;
- Galaxy A37, A36, A35 и A34;
- Galaxy A26, A25 и A24;
- Galaxy A17 и A16 (LTE и 5G);
- Galaxy A15 (LTE и 5G);
- Galaxy A07 (LTE и 5G);
- Galaxy M56, M55s, M55 и M54;
- Galaxy M34, M16, M15 и M06;
- Galaxy Tab S11 Ultra и Tab S11 (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S10 Plus, S10 Ultra и S10 FE/FE+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra и S9 FE/FE+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab Active 5 и Active 5 Pro.