ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста бьет рекорды по прослушиваниям

В апреле в соцсетях завирусилась англоязычная версия песни «Седая ночь», исполненная голосом Канье Уэста. Сгенерированный ИИ-трек быстро набрал популярность и бьет рекорды по прослушиваниям в Shazam и Яндекс Музыке.

На пике 9-10 апреля число запросов про ИИ-трек «Седая ночь» от Канье Уэста в Поиске Яндекса превышало 10 тысяч. Люди интересовались, где послушать трек, как его скачать, а также искали текст и перевод песни. Наибольший интерес среди городов-миллионников зафиксирован в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве. Параллельно увеличилось число запросов со словами «седая ночь» — примерно в 13 раз на пике.

В Поиске по видео Яндекса ролики с «Седой ночью» от Канье Уэста начали появляться 8 апреля. Сейчас некоторые из них собрали более 250 тысяч просмотров.