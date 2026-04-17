Первый трейлер фильма «Мстители: Судный день» показали на CinemaCon

На выставке CinemaCon состоялся закрытый показ первого трейлера фильма «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday). Его представил Роберт Дауни-младший в футболке с изображением Доктора Дума.

Перед премьерой на сцене также выступили глава Marvel Studios Кевин Файги и Братья Руссо. Они рассказали, что события «Судного дня» начинаются сразу после «Финала».

По описаниям зрителей, трейлер длится около двух минут и начинается с разрушенной Школы Ксавье. Профессор Ксавье наблюдает за небом, где появляются огненные вспышки. За кадром звучит голос: «Что-то приближается, что-то, что мы, возможно, не сможем остановить…» После этого показывают кадры с Доктором Думом, который стоит на коленях без маски с обезображенным лицом.

Затем следует серия сцен с участием Тора. Герой говорит о том, что прежние враги уже не вызывают прежнего страха на фоне новой глобальной катастрофы. Он предупреждает о необходимости объединиться, иначе все жертвы окажутся напрасными. Одной из ключевых сцен трейлера становится схватка Тора и Доктора Дума, в ходе которой злодей останавливает Штормбрейкер пальцами.

Далее действие переносится в новую Башню Мстителей, где новую Фантастическую четверку знакомят с Капитаном Америка, Баки и Человеком-муравьем.

После показывают столкновение Шан-Чи и Гамбита, а также превращение Мистик в Елену Белову и крик Черной Пантеры Шури. В финале появляется Стив Роджерс с длинными волосами и бородой и призывает Мьельнир.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года.