Новости

Представлены смартфоны HONOR 600 и 600 Pro с камерами 200 Мп и батареями 7000 мАч

Оба выполнены в дизайне, напоминающим iPhone 17 Pro.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:52
HONOR представила новые смартфоны HONOR 600 и 600 Pro. Новинки получили схожий дизайн и ряд общих характеристик, однако отличаются процессорами и камерами.

HONOR 600 построен на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 и предлагается в конфигурациях с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. HONOR 600 Pro получил флагманский чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Оба смартфона оснащены 6,57-дюймовыми LTPS OLED-экранами с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит. Одной из особенностей дисплеев стали ультратонкие рамки толщиной всего 0,98 мм.

HONOR 600 / HONOR 600 Pro

Особое внимание в новой серии уделено камерам. Основой стал 200-Мп модуль с оптической стабилизацией, который дополняет 12-Мп сверхширик. В «прошке» также предусмотрен 50-Мп телеобъектив с 3,5-кратным оптическим и до 120-кратным цифровым зумом. Фронтальные камеры у обеих моделей одинаковые — 50 Мп.

Автономность обеспечивают аккумуляторы емкостью 7000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, беспроводная 50 Вт и обратная 27 Вт. Корпуса защищены от воды и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K.

HONOR 600
HONOR 600 Pro

Смартфоны доступны в трех цветах — белом, черном и оранжевом. Официальные цены будут объявлены 22 апреля.

Обсудить
Читайте также
HONOR выпустила мышку со встроенными наушниками MouseBuds Pro
Honor

HONOR выпустила мышку со встроенными наушниками MouseBuds Pro

Устройство представляет собой мышь и зарядный кейс для наушников.
HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере
Honor

HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере

Обратный отсчет до выхода очередной номерной линейки начался.
HONOR 600 Lite поступил в продажу в России
Honor

HONOR 600 Lite поступил в продажу в России

Новинка сочетает цельнометаллическую раму, ёмкую батарею, яркий экран и умную AI-кнопку.
Honor 600 Pro показался на «живых» фото
Honor

Honor 600 Pro показался на «живых» фото

Очередной смартфон, вдохновленный iPhone 17 Pro.
Ещё по теме
4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27

4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27
В России открыли предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

В России открыли предзаказ на смартфоны HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro
Huawei Pura 90 Pro и 90 Pro Max: новые детали о «железе» перед анонсом

Huawei Pura 90 Pro и 90 Pro Max: новые детали о «железе» перед анонсом
Какие Samsung обновятся до One UI 9 на Android 17: список смартфонов и планшетов

Какие Samsung обновятся до One UI 9 на Android 17: список смартфонов и планшетов
Представлен OPPO A6s Pro — прочный смартфон с уникальным дизайном

Представлен OPPO A6s Pro — прочный смартфон с уникальным дизайном
Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру
Trump Mobile вновь обновила дизайн и характеристики смартфона T1

Trump Mobile вновь обновила дизайн и характеристики смартфона T1
Продажи Vivo V70 стартуют в России

Продажи Vivo V70 стартуют в России
Oppo официально раскрыла дизайн Find X9 Ultra 

Oppo официально раскрыла дизайн Find X9 Ultra 
OnePlus Nord 6 официально вышел в России

OnePlus Nord 6 официально вышел в России
Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса

Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса
Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70

Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)
Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro

Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  3. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  4. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  6. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры
Смотреть все обзоры