Представлены смартфоны HONOR 600 и 600 Pro с камерами 200 Мп и батареями 7000 мАч

HONOR представила новые смартфоны HONOR 600 и 600 Pro. Новинки получили схожий дизайн и ряд общих характеристик, однако отличаются процессорами и камерами.

HONOR 600 построен на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 и предлагается в конфигурациях с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. HONOR 600 Pro получил флагманский чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Оба смартфона оснащены 6,57-дюймовыми LTPS OLED-экранами с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит. Одной из особенностей дисплеев стали ультратонкие рамки толщиной всего 0,98 мм.

Особое внимание в новой серии уделено камерам. Основой стал 200-Мп модуль с оптической стабилизацией, который дополняет 12-Мп сверхширик. В «прошке» также предусмотрен 50-Мп телеобъектив с 3,5-кратным оптическим и до 120-кратным цифровым зумом. Фронтальные камеры у обеих моделей одинаковые — 50 Мп.

Автономность обеспечивают аккумуляторы емкостью 7000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, беспроводная 50 Вт и обратная 27 Вт. Корпуса защищены от воды и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K.

Смартфоны доступны в трех цветах — белом, черном и оранжевом. Официальные цены будут объявлены 22 апреля.