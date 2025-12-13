Rolls-Royce выпустил юбилейный Phantom: золото, ручная работа и ноль свободных машин

Rolls-Royce показал Phantom Centenary Private Collection — ограниченную серию из 25 автомобилей, приуроченную к столетию модели Phantom. Премьера прошла на закрытом мероприятии рядом со штаб-квартирой бренда. Все экземпляры уже зарезервированы частными коллекционерами.

Проект разрабатывался с 2022 года и стал одним из самых трудоёмких в истории бренда. По данным компании, над ним работали более 40 тысяч часов специалисты подразделения Bespoke. Основной акцент сделан не на технических изменениях, а на дизайне и индивидуальной отделке.

Снаружи Phantom Centenary отсылает к моделям 1930-х годов. Кузов выполнен в двухцветной гамме с добавлением специального лакового покрытия с микрокристаллами, создающими едва заметный блеск. Впервые для серийного Rolls-Royce фигурка Spirit of Ecstasy изготовлена из цельного золота с дополнительным покрытием. Обновили и фирменный логотип RR — подобное происходило всего несколько раз за всю историю бренда.

Интерьер стал ключевой частью проекта. Rolls-Royce называет автомобиль «движущейся галереей»: внутри размещены десятки декоративных элементов, посвящённых истории Phantom. Использованы новые для марки техники, включая трёхмерную маркетрию, многослойную печать по дереву и ручную работу с сусальным золотом. Некоторые элементы отделки изготавливались больше года.

Phantom остаётся флагманской моделью Rolls-Royce с момента основания линейки в 1925 году. За это время автомобиль прошёл восемь поколений и стал основой для самых дорогих и сложных заказов бренда. Именно Phantom использовался в 2003 году для перезапуска Rolls-Royce под управлением BMW.

Centenary Private Collection не предназначен для массового рынка и не задаёт новых технических стандартов. Скорее, это демонстрация возможностей подразделения Bespoke и способ напомнить о статусе Phantom как символа индивидуального люкса, где ценность определяется не характеристиками, а объёмом ручной работы и историческим контекстом.