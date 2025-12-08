Новый Changan CS75 Plus с полным приводом (AWD) выходит в России: цены

Новый Changan CS75 Plus с полным приводом (AWD) выходит на российский рынок. Это уже четвёртое поколение модели. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Модель получила серьёзные изменения по сравнению с предшественником. Кроссовер построен на модернизированной платформе, увеличился в габаритах и стал заметно комфортнее и устойчивее.

Длина автомобиля выросла на 60 мм, ширина — на 45 мм, а колесная база увеличилась на 90 мм. Инженеры перенастроили подвеску: жесткость амортизации снижена на 30%, при этом продольная раскачка кузова уменьшилась на 20%, а боковые крены — на 15%.

На российском рынке CS75 Plus доступен с бензиновым турбированным двигателем Blue Core объемом 2,0 л в сочетании с 8-ступенчатой гидромеханической коробкой передач Aisin. Мощность — 235 л.с.

Автомобиль выпускается в двух комплектациях — Luxe и Tech. В версии Luxe предусмотрены адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности и пакет ассистентов водителя ADAS. Заявлены: акустика с 6 динамиками, Apple CarPlay и Android Auto, поддержка «VK Музыки» и «Яндекс Карт», расширенный зимний пакет, -дюймовые диски, панорамная камера 540 градусов и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Комплектация Tech отличается более премиальным оснащением. Она включает кресло Zero Gravity с массажем и вентиляцией, аудиосистему с 14 динамиками (в том числе встроенными в подголовник водителя), интеллектуальную систему автоматической парковки в любых типах пространств и функцию распознавания дорожных знаков ограничения скорости. Кроме того, есть тонированные задние стекла и шумоизоляционные передние боковые стекла.

Предзаказы уже стартовали. Цены на новинки следующие: