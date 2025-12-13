«Яндекс» готовит собственный электромобиль для такси | The GEEK
«Яндекс» готовит собственный электромобиль для такси

Производство может стартовать в 2026 году.
Редакция The GEEK сегодня в 10:30

«Яндекс» работает над созданием электромобиля для такси под собственным брендом. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с проектом. Машина получит название UNO 5.

По данным издания, компания уже ведёт переговоры с китайским автопроизводителем GAC. Один из собеседников утверждает, что серийное производство может стартовать в 2026 году.

Судя по презентационным материалам, UNO 5 будет фактически копией GAC Aion Y Plus — компактного электрического кроссовера, который выпускается в Китае с 2021 года. У модели передний привод, электромотор мощностью 204 л.с. и запас хода от 300 до 430 км в зависимости от условий эксплуатации.

В классификаторе «Яндекс Такси» автомобиль планируют отнести к классу «Комфорт+» в Москве и Санкт-Петербурге.

Ожидаемая цена UNO 5 — 2,4 млн рублей с учётом субсидии на электротранспорт. Лизинг для таксопарков и водителей может стартовать от 69 тысяч рублей в месяц при сроке аренды четыре года и без первоначального взноса. По расчётам компании, годовая эксплуатация электрокара обойдётся примерно в 405 тысяч рублей, что на 255 тысяч рублей дешевле, чем у аналогичной машины с ДВС.

В качестве основного конкурента в сети называют электромобиль «Атом», производство которого готовят на заводе «Москвич». Однако он, по предварительным данным, будет заметно дороже — около 3 млн рублей даже с субсидией.

Проект UNO 5 вписывается в стратегию «Яндекса» по снижению затрат в такси и постепенному переходу сервиса на электротранспорт.

