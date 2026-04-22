Microsoft снизила цены на Xbox Game Pass | The GEEK
ИгрыНовости

Microsoft снизила цены на Xbox Game Pass

Но следующие части Call of Duty не будут добавлять в Game Pass на релизе.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:48
Microsoft снизила цены на Xbox Game Pass

Microsoft объявила о снижении цен на Xbox Game Pass с 21 апреля. Стоимость подписки Game Pass Ultimate теперь составляет $22,99 в месяц (вместо $29,99), а PC Game Pass — $13,99 (вместо $16,49).

В компании объяснили корректировку пересмотром стратегии пополнения каталога. В частности, новые части Call of Duty больше не будут появляться в Game Pass Ultimate и PC Game Pass в день релиза. Их будут добавлять примерно через год после выхода.

При этом уже добавленные в библиотеку игры Call of Duty останутся вместе с сотнями других проектов.

Обсудить
