Microsoft снизила цены на Xbox Game Pass

Microsoft объявила о снижении цен на Xbox Game Pass с 21 апреля. Стоимость подписки Game Pass Ultimate теперь составляет $22,99 в месяц (вместо $29,99), а PC Game Pass — $13,99 (вместо $16,49).
В компании объяснили корректировку пересмотром стратегии пополнения каталога. В частности, новые части Call of Duty больше не будут появляться в Game Pass Ultimate и PC Game Pass в день релиза. Их будут добавлять примерно через год после выхода.
При этом уже добавленные в библиотеку игры Call of Duty останутся вместе с сотнями других проектов.