Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц | The GEEK
Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц

Внутри аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт и чип Dimensity 8500 Extreme.
Редакция The GEEK сегодня в 16:38
Motorola представила Edge 70 Pro с камерой Sony Lytia 710 и экраном 144 Гц

Motorola представила новый среднебюджетный смартфон Edge 70 Pro. Он получил свежее «железо», основную камеру с сенсором Sony Lytia 710, а также защищенный по военному стандарту корпус.

Спереди расположилась 6,8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2772×1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит. В нее встроен оптический сканер отпечатков пальцев. «Сердцем» Motorola Edge 70 Pro стал чипсет Dimensity 8500 Extreme. Его дополняет кремний-углеродный аккумулятор на 6500 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт.

За фото- и видеовозможности отвечают три камеры:

  • Основная — 50 Мп, Sony Lytia 710, f/1.8, OIS;
  • Широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 122 градусов, автофокус, макро-съемка;
  • Фронтальная — 50 Мп, f/1.9, автофокус.

Корпус Edge 70 Pro защищен по IP68/69 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Кроме того, есть NFC, стереодинамики и поддержка 5G.

Цены на Edge 70 Pro стартуют от 435 евро (~38 300 рублей). Официальные продажи смартфона начнутся 29 апреля.

