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Появились студийные фотографии премиального HUAWEI Mate 60 RS

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:35

Как это обычно бывает, сразу после премьеры флагманского смартфона HUAWEI Mate 60 RS, появились живые фотографии от китайских блогеров и журналистов.

Интересно, что HUAWEI на своей родине пользуется огромной популярностью. С момента начала предзаказов на HUAWEI Mate 60 RS прошло менее суток, а число таких заказов превысило 124 000.

Внешний вид смартфона унаследовал все черты линейки Porsche Design, но теперь под новым названием “Ultimate Design” и без участия Porsche.

Цена HUAWEI Mate 60 RS в Китае начинается от 11 999 юаней (157 800 рублей.).

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Источник:
Weibo, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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