Появились студийные фотографии премиального HUAWEI Mate 60 RS

Как это обычно бывает, сразу после премьеры флагманского смартфона HUAWEI Mate 60 RS, появились живые фотографии от китайских блогеров и журналистов.

Интересно, что HUAWEI на своей родине пользуется огромной популярностью. С момента начала предзаказов на HUAWEI Mate 60 RS прошло менее суток, а число таких заказов превысило 124 000.

Внешний вид смартфона унаследовал все черты линейки Porsche Design, но теперь под новым названием “Ultimate Design” и без участия Porsche.

Цена HUAWEI Mate 60 RS в Китае начинается от 11 999 юаней (157 800 рублей.).