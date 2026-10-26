Huawei превратила роутер в книгу: внутри Wi-Fi 7 и искусственный интеллект

Huawei представила в Китае роутеры X2 и X2 Pro с необычным дизайном. Вместо привычного корпуса с антеннами новинки выполнены в форме книг, которые можно поставить на полку среди настоящих изданий.

Особенно выделяется X2 Pro со сменными магнитными панелями. Производитель предлагает несколько вариантов оформления, а владельцы 3D-принтеров смогут самостоятельно изготовить обложку по собственному дизайну.

Обе модели поддерживают Wi-Fi 7 со скоростью соединения до 3570 Мбит/с, оснащены четырьмя усилителями сигнала и процессором Huawei Lingxiao 760. Предусмотрены четыре Ethernet-порта, включая один на 2,5 Гбит/с.

По заявлению Huawei, одного роутера достаточно для покрытия квартиры площадью до 90 м². Для больших помещений можно объединить несколько устройств в Mesh-сеть.

Настроить домашнюю сеть поможет искусственный интеллект. Достаточно загрузить план квартиры в приложение Huawei Smart Life, после чего система предложит оптимальное место для установки роутера. Также новинки поддерживают Bluetooth и NearLink для подключения устройств умного дома.

Huawei X2 стоит 478 юаней (около 5800 рублей), а X2 Pro обойдётся в 588 юаней (около 7000 рублей)..