Samsung представила планшет Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition для детей

Компания Samsung объявила о старте продаж в России нового планшета, который ориентирован на детей – Galaxy Tab A Kids.

Устройство работает на базе обычного Galaxy Tab A7 Lite WiFi. Новинка отличается ярким защитным чехлом-подставков, специальным детским интерфейсом, расширенными функциями родительского контроля и широким выбор предустановленного образовательного и развлекательного контента.

Galaxy Tab A Kids выпущен в партнерстве с популярным брендом – «Смешарики». Устройство помещено в красочную упаковку с изображением героев этого мультсериала, а в подарок к нему идет набор стикеров, которыми ребенок может украсить планшет.

На устройство предустановлен контент от компаний-партнеров – Lego, ГК «Рики» (бренд «Смешарики»), Toca и других популярных брендов.

Планшет получил аккумулятор емкостью 5100 мАч. На ярком 8,7-дюймовом экране хорошо различимы и изображения, и текст, поэтому ребенку не придется напрягать глаза во время игры или учебы. За качество звука отвечают стереодинамики, а 32 ГБ встроенной памяти можно расширить с помощью microSD объемом до 1 ТБ.

Стоимость Galaxy Tab A Kids в России составляет 14 990 рублей.