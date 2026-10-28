Представлен iQOO Neo 12 — игровой смартфон с турбиной и дисплеем на 185 Гц
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Представлен iQOO Neo 12 — игровой смартфон с турбиной и дисплеем на 185 Гц

Ёмкий аккумулятор на 9000 мАч, влагозащита, 23 антенны и эмулятор ПК-игр.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:38
Представлен iQOO Neo 12 — игровой смартфон с турбиной и дисплеем на 185 Гц

Сегодня в Китае состоялась презентация игрового смартфона iQOO Neo 12. Новинка получила флагманское «железо», а особенностью девайса стала гибридная многоуровневая система охлаждения с огромной испарительной камерой и турбиной, которая установлена для быстрого вывода тепла. При этом, устройство защищено от воды.

Кроме этого, в смартфоне реализован помощник для игр, игровое пространство с фильтрами для улучшения графики и инструментами для обнаружения «противника», а также есть встроенный эмулятор для запуска ПК-игр. Компания заявляет, что девайс уже совместимость с более чем 50 играми, поддерживающими частоту кадров 185 fps. Более того, новинка может стабильно выдавать 185 fps на протяжении 1 час в игре Call of Duty Mobile.

iQOO Neo 12 получил 6,83-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением 3200 x 1440 точек и частотой обновления до 185 Гц, тач с мгновенной дискретизацией на 5000 Гц и глобальной на 500 Гц, ШИМ 2592 Гц, максимальная яркость достигает до 2200 нит, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16 Мп (1/3.1″, f/2.45).

Представлен iQOO Neo 12 — игровой смартфон с турбиной и дисплеем на 185 Гц

За вычислительные возможности отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Для повышения производительности в играх в смартфоне реализован выделенный двухъядерный киберспортивный чип Q3.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп Sony IMX921 (1/1.56″, f/1.88) с поддержкой OIS;
  • Широкоугольный на 8 Мп с диафрагмой f/2.2.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 9000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Из прочего, смартфон получил 5G, Wi-Fi 7 и 23 антенны, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IPX9, ИК-порт и разъём USB-C версии 2.0. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой OriginOS 7.

В Китае iQOO Neo 12 уже поступил в продажу по следующим ценам:

  • (12/256 ГБ) — 4399 юаней (53 121 ₽)
  • (12/512 ГБ) — 4799 юаней (57 951₽)
  • (16/256 ГБ) — 5099 юаней (61 574 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 5499 юаней (66 402 ₽)
  • (16/1024 ГБ) — 6499 юаней (78 478 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.

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