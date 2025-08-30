Обзор MTB-велосипеда Raskat от Яндекс Фабрики: универсал для города и загородных троп

Казалось бы, чем ещё может удивить Яндекс? Умные колонки, посуда, постельное бельё… и вот теперь велосипеды. Да-да, самый настоящий MTB под брендом Raskat. С ним я провела почти всё лето и продолжаю кататься этой осенью. А если повезёт — и зимой.

Важно понимать: Raskat — не случайный проект, а отдельное направление Яндекс Фабрики, где инженеры разрабатывают собственные продукты. То есть это не «наклейка на чужой велосипед», а полноценная работа команды, которая думала о конечном пользователе. Но способен ли Raskat стать не просто «ещё одним велосипедом», а реальной альтернативой проверенным моделям?

Характеристики MTB-велосипеда Raskat

Модель 2025 года

Цвет Black Dust

Размер рамы 18” (рост 165–175 см)

Вес 15,6 кг

Колёса 29” с покрышками CST 2.1”

Рама из авиационного алюминия 6061

Hardtail (Передняя амортизация)

Пружинно-эластомерная вилка, ход 100 мм

Гидравлические тормоза Tektro (передний и задний)

10 скоростей, переключатель L-TWOO A7

Двойные алюминиевые обода

Педали FEIMIN, металл

Цена на момент обзора: 31 090 ₽

Комплект поставки

Коробка с велосипедом весит около 19 кг, поэтому лучше сразу выбрать доставку курьером.

Сборка занимает примерно 30 минут, и справиться можно даже без опыта: в комплекте есть инструкция и универсальный шестигранник.

Дизайн и внешний вид

Raskat сразу обращает на себя внимание. Матовое чёрное покрытие с лёгким металлическим отливом придаёт строгости и стиля. Он не яркий кислотный велосипед с огромными логотипами, а сдержанный универсал, одинаково уместный и под подростком в парке, и под взрослым человеком в городском потоке.

Алюминиевая рама лёгкая и аккуратно сваренная. Швы ровные, без «наплывов» металла, которые часто портят бюджетные модели. Геометрия рамы балансирует между спортивной и городской посадкой.

Скрытая проводка тросов — не только про эстетику, но и про практичность: меньше грязи, меньше износа, ничего не цепляется за одежду. На фото видно, как кабели аккуратно уходят внутрь рамы, создавая цельный и современный силуэт.

Отдельное эстетическое удовольствие в окраске: мой вариант — чёрный Black Dust. Он не блестит, но отлично скрывает грязь и отпечатки: после дождя достаточно протереть раму тряпкой, и велосипед снова выглядит аккуратно.

Колёса на двойных алюминиевых ободах и покрышки CST Fringe шириной 2.10 дюйма с выраженным протектором завершают образ «серьёзного велосипеда».

Управление и удобство езды

Главное, за что стоит похвалить Raskat — это то, как он ведёт себя на дороге. Геометрия рамы даёт «золотую середину» между спортивной и прогулочной посадкой. Спина чуть наклонена вперёд: удобно контролировать скорость, но при этом не устаёшь через 30 минут.

Широкий руль с лёгким изгибом и грипсами с «сотовой» текстурой позволяет уверенно держать траекторию. Такой хват снижает скольжение рук в жару и дождь. В поворотах велосипед предсказуем. На асфальте движение плавное, на грунтовке — уверенное.

Амортизационная вилка работает сбалансировано: гасит вибрации на мелких кочках и бордюрах, но не превращает велосипед в «ватный диван». И здесь есть важный плюс — на вилке установлен красный регулятор, позволяющий подстраивать жёсткость.

Для асфальта можно выставить «жёстче», чтобы велосипед катил быстрее, а для леса или пересечёнки — смягчить настройку. Это добавляет универсальности.

Покрышки CST проявляют себя как настоящие «всесезонки»: на асфальте катят легко, на сырой земле или осенних листьях держат сцепление. Даже зимой, если нет гололёда, велосипед остаётся управляемым.

Отдельное удовольствие — гидравлические тормоза Tektro с роторами 160 мм. Они дают предсказуемое замедление в любых условиях: в городе, на грунте и даже в дождь. Главное отличие от механики — модуляция: можно не только резко остановиться, но и плавно замедляться, дозируя усилие. И даже в дождь эффективность почти не теряется.

Передачи переключаются без рывков, даже под нагрузкой. Для любительского уровня этого более чем достаточно. Седло сбалансировано: не жёсткое и не «диванное». Для ежедневных поездок подходит идеально.

Производительность и практичность

Велосипед Raskat — это универсал. Он не создан для экстремального даунхилла, но закрывает почти все сценарии городского и пригородного катания. За пару месяцев я проехала на нём больше сотни километров: от утренних маршрутов по городу до длинных выходных покатушек по паркам и лесным тропам.

В городе байк ведёт себя спокойно: легко стартует со светофора, набирает скорость без рывков и держит темп на прямых участках. На подъёмах не приходится «выжимать из себя всё» — трансмиссия отрабатывает честно, переключения происходят плавно даже под нагрузкой. На грунтовке или парковых тропах заметна стабильность: велосипед не бросает в сторону, сцепление шин предсказуемое, а широкие колёса добавляют уверенности.

Обслуживание простое: смазка цепи, настройка тормозов и давление в шинах. За время катания у меня не возникло ощущения, что велосипед требует «танцев с бубном» — проверила, протёрла, и он снова готов к поездке.

В повседневности Raskat спокойно заменяет самокат или даже машину на короткие дистанции: утром довезёт до офиса, вечером вывезет в парк. Универсальный транспорт, который не подвёл ни разу.

Если сравнивать с конкурентами в том же классе, например с GT Avalanche Comp, у которого тоже есть скрытая проводка и продуманная геометрия, то Raskat выглядит не менее уверенно. У GT посадка чуть более агрессивная и заточена под спорт, но и ценник ощутимо выше. В случае с Raskat вы получаете алюминиевую раму, гидравлические тормоза Tektro и покрышки CST — и всё это по более доступной цене. В итоге Raskat универсальнее: он комфортен и в городе, и на грунте, не уходя в крайности «чисто спорт» или «чисто прогулка».

Для кого и зачем

Raskat — это велосипед для тех, кто ищет один байк «на все случаи жизни».

Для горожан — альтернатива самокатам и автобусам. Велосипед легко справляется с городским трафиком, а гидравлические тормоза дают уверенность даже в потоке машин.

— альтернатива самокатам и автобусам. Велосипед легко справляется с городским трафиком, а гидравлические тормоза дают уверенность даже в потоке машин. Для студентов и подростков — первый «взрослый» велосипед. Лёгкий, манёвренный и прочный, он выдерживает активное использование и подстраивается под рост благодаря регулировке руля и седла.

— первый «взрослый» велосипед. Лёгкий, манёвренный и прочный, он выдерживает активное использование и подстраивается под рост благодаря регулировке руля и седла. Для семей — универсальная модель, которой может пользоваться сразу несколько человек. Рама 18” рассчитана на рост 165–175, поэтому велосипед одинаково подойдёт старшекласснику и взрослому. Настройка положения седла и угла руля позволяет быстро «переключить» байк под разного райдера.

— универсальная модель, которой может пользоваться сразу несколько человек. Рама 18” рассчитана на рост 165–175, поэтому велосипед одинаково подойдёт старшекласснику и взрослому. Настройка положения седла и угла руля позволяет быстро «переключить» байк под разного райдера. Для практиков — надёжный транспорт без лишних маркетинговых наворотов. Регулируемая амортизационная вилка даёт возможность кататься и по асфальту, и по тропинкам в парке, меняя жёсткость буквально одним движением.

Сезонность? Весна, лето, осень — без вопросов. Зимой тоже можно, если нет гололёда: широкие покрышки CST и возможность немного снизить давление в камерах помогают удерживать сцепление.

Итог. Стоит ли покупать?

Raskat — велосипед с грамотной комплектацией: алюминиевая рама, гидравлика Tektro, регулируемая вилка, покрышки CST и двойные обода. Он одинаково уверенно чувствует себя на асфальте, в парке и на лесной дорожке.

Ему не нужно постоянное внимание: велосипед не подводит в дождь, не боится грязи и сохраняет рабочее состояние без лишних забот. Размер рамы 18” универсален для большинства райдеров ростом от 160 до 180 см. Но главное, что он ощущается честным. Никаких маркетинговых фокусов и искусственной «добавленной стоимости» ради наклейки бренда. Просто добротный велосипед, который выполняет свою задачу: возить и радовать.

Raskat можно назвать отличным выбором для тех, кто ищет универсальный байк для города, учёбы и отдыха. Один велосипед подойдёт на три сезона, а при мягкой зиме и на все четыре.