Анонс Huawei Mate 60 RS Ultimate Design — ультрапремиальный флагман

Huawei вместе с планшетом MatePad Pro 13.2″ представила премиальный флагман Mate 60 RS под новым брендом Ultimate Design. Новинка выделяется из серии Mate 60 более агрессивным дизайном корпуса, который выполнен из алюминия и керамики.

Смартфон получил 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2720 x 1260 точек и адаптивной частотой обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц, тач на 300 Гц, ШИМ 1440 Гц. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 13 Мп и 3D-датчик глубины.

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Kirin 9000s. На выбор пользователю доступны конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 16/512 и 16/1024 ГБ.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 48 Мп с поддержкой OIS и переменной 10-ступенчатой диафрагмой f/1.4-4.0;

Перископ на 48 Мп с поддержкой OIS, f/3.0, оптический зум 3,5х, цифровой зум 100х, фокусное расстояние 90 мм;

Ширик на 40 Мп с диафрагмой f/2.2.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 88 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 20 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, систему спутниковой связи для сообщений и звонков, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68, порт USB-C, ИК-пульт и слот для флеш-карт памяти. Из коробки, девайс будет работать на операционной системе HarmonyOS 4.0.

В Китае Huawei Mate 60 RS поступит в продажу 28 сентября по следующим ценам:

(16/512 ГБ) — 11 999 юаней (157 800 ₽)

(16/1024 ГБ) — 12 999 юаней (174 000 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.