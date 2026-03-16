OnePlus обновила OnePlus 15 и 13s до OxygenOS 16 | The GEEK
Новости

OnePlus обновила OnePlus 15 и 13s до OxygenOS 16

Апдейт приносит новые функции интерфейса и мартовский патч безопасности Android.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:09

 OnePlus начала поэтапное распространение обновления OxygenOS 16.0.5.700 для OnePlus 15 и OnePlus 13s. Пока прошивка доступна ограниченному числу, а более широкое распространение ожидается в ближайшие дни.

Обновление включает несколько новых функций и улучшений интерфейса. Пользователи теперь могут запускать сразу несколько таймеров одновременно. Сам интерфейс таймера также обновили — он показывает предполагаемое время завершения, что упрощает контроль нескольких задач.

В системе появилась возможность клонирования приложений, а также новая опция «Автоматически открывать полученные файлы». Она позволяет настроить автоматическое открытие файлов, полученных через сервисы обмена данными.

Отдельные изменения получили владельцы OnePlus 13s. В смартфоне добавлена функция специальных возможностей под названием «Подсказки движения», которая помогает снизить эффект укачивания при использовании устройства в транспорте.

Кроме новых функций, обновление включает мартовский патч безопасности Android 2026 года, повышающий стабильность и безопасность системы.

id·221681·20260316_0909
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры
Смотреть все обзоры