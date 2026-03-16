OnePlus обновила OnePlus 15 и 13s до OxygenOS 16

OnePlus начала поэтапное распространение обновления OxygenOS 16.0.5.700 для OnePlus 15 и OnePlus 13s. Пока прошивка доступна ограниченному числу, а более широкое распространение ожидается в ближайшие дни.

Обновление включает несколько новых функций и улучшений интерфейса. Пользователи теперь могут запускать сразу несколько таймеров одновременно. Сам интерфейс таймера также обновили — он показывает предполагаемое время завершения, что упрощает контроль нескольких задач.

В системе появилась возможность клонирования приложений, а также новая опция «Автоматически открывать полученные файлы». Она позволяет настроить автоматическое открытие файлов, полученных через сервисы обмена данными.

Отдельные изменения получили владельцы OnePlus 13s. В смартфоне добавлена функция специальных возможностей под названием «Подсказки движения», которая помогает снизить эффект укачивания при использовании устройства в транспорте.

Кроме новых функций, обновление включает мартовский патч безопасности Android 2026 года, повышающий стабильность и безопасность системы.