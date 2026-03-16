Новые наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro представят уже 19 март

OnePlus раскрыла первые детали о беспроводных наушниках Nord Buds 4 Pro. Полноценная презентация устройства запланирована на 19 марта 2026 года.

Согласно информации, опубликованной на промостранице Amazon India, новинка получит обновлённый внешний вид. У наушников изменили форму ножки — теперь она имеет одинаковую толщину по всей длине. Также увеличили зону сенсорного управления, которая занимает примерно 40% поверхности ножки.

Изменился и зарядный кейс. Он получил так называемую форму «squircle» — что-то между квадратом и кругом. Наушники внутри располагаются вертикально. Ожидается, что устройство будет доступно в чёрном и белом цветах.

Nord Buds 4 Pro получат 12-мм драйверы с титановым покрытием. Активное шумоподавление, по данным компании, сможет снижать уровень внешнего шума до 55 дБ. Для сравнения, у предыдущей модели Nord Buds 3 Pro этот показатель составлял 49 дБ.

Также заявлена поддержка кодека LHDC для передачи Hi-Res аудио по Bluetooth. В наушниках предусмотрены функции пространственного звучания для фильмов и игр, а за качество звонков отвечают шесть микрофонов с системой ИИ-шумоподавления.

Информацию о времени работы, цене и доступности OnePlus пока не раскрывает. Полные характеристики станут известны во время официальной презентации 19 марта.