Новые наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro представят уже 19 март
Новости

Новые наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro представят уже 19 март

Они получат улучшенное шумоподавление, поддержку Hi-Res аудио и обновлённый дизайн.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:02

OnePlus раскрыла первые детали о беспроводных наушниках Nord Buds 4 Pro. Полноценная презентация устройства запланирована на 19 марта 2026 года.

Согласно информации, опубликованной на промостранице Amazon India, новинка получит обновлённый внешний вид. У наушников изменили форму ножки — теперь она имеет одинаковую толщину по всей длине. Также увеличили зону сенсорного управления, которая занимает примерно 40% поверхности ножки.

Изменился и зарядный кейс. Он получил так называемую форму «squircle» — что-то между квадратом и кругом. Наушники внутри располагаются вертикально. Ожидается, что устройство будет доступно в чёрном и белом цветах.

Nord Buds 4 Pro получат 12-мм драйверы с титановым покрытием. Активное шумоподавление, по данным компании, сможет снижать уровень внешнего шума до 55 дБ. Для сравнения, у предыдущей модели Nord Buds 3 Pro этот показатель составлял 49 дБ.

Также заявлена поддержка кодека LHDC для передачи Hi-Res аудио по Bluetooth. В наушниках предусмотрены функции пространственного звучания для фильмов и игр, а за качество звонков отвечают шесть микрофонов с системой ИИ-шумоподавления.

Информацию о времени работы, цене и доступности OnePlus пока не раскрывает. Полные характеристики станут известны во время официальной презентации 19 марта.

id·221732·20260316_1302
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры
Смотреть все обзоры