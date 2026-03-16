OnePlus может представить Nord CE 6 уже в апреле
OnePlus может представить Nord CE 6 уже в апреле

Презентация ожидается уже в апреле.
Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 09:56

Смартфон OnePlus с номером модели CPH2805 появился в базе данных индийской платформы сертификации BIS. Предполагается, что устройство может войти в линейку OnePlus Nord 6.

Документы не раскрывают официальное название модели, однако источники предполагают, что речь может идти о смартфоне Nord CE 6. Сертификация обычно указывает на скорый выход устройства на рынок.

По предварительным данным, смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Также ожидается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

В основе устройства может использоваться процессор Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон также может получить оперативную память LPDDR5x, накопитель стандарта UFS 4.1 и аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

По слухам, камера устройства будет включать основной сенсор на 50 Мп и дополнительный модуль на 2 Мп, а фронтальная камера получит разрешение 16 Мп. Среди других особенностей называют стереодинамики и защиту корпуса по стандарту IP68/69.

Ожидается, что презентация новой линейки OnePlus Nord 6 состоится в начале апреля.

Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
