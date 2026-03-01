В сети появился первый реальный снимок OnePlus 15T

В сети появилось первое реальное фото OnePlus 15T. Снимок опубликовали в Weibo. Смартфон запечатлён в плотном защитном чехле, что обычно указывает на инженерный образец или прототип, близкий к финальной версии.

На фото заметен модуль из двух камер, размещённых в овальном блоке внутри прямоугольной площадки. Ранее компания позиционировала 15T как «смартфон мечты» для поклонников компактных устройств. Модель станет преемником прошлогоднего 13T.

По слухам, OnePlus 15T получит основной сенсор Sony Lytia 700 на 50 Мп с оптической стабилизацией и телевик Samsung ISOCELL JN5 на 50 Мп. Информации об ультраширокой камере пока нет.

Ожидается экран диагональю около 6,3 дюйма с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. Если данные подтвердятся, модель станет одним из самых «быстрых» компактных флагманов на рынке.

Сердцем устройства может стать Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также источники говорят о батарее, близкой к 7000 мА·ч, что необычно для смартфона такого размера. Среди других ожидаемых характеристик — ультразвуковой сканер отпечатков и быстрая проводная зарядка около 80 Вт.

Все данные пока основаны на утечках. Официальные подробности OnePlus раскроет ближе к анонсу.