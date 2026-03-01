В сети появился первый реальный снимок OnePlus 15T | The GEEK
close
Новости

В сети появился первый реальный снимок OnePlus 15T

В китайской соцсети Weibo появилось первое реальное фото OnePlus 15T. Смартфон показан в защитном чехле, но основные элементы дизайна уже видны.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

В сети появилось первое реальное фото OnePlus 15T. Снимок опубликовали в Weibo. Смартфон запечатлён в плотном защитном чехле, что обычно указывает на инженерный образец или прототип, близкий к финальной версии.

На фото заметен модуль из двух камер, размещённых в овальном блоке внутри прямоугольной площадки. Ранее компания позиционировала 15T как «смартфон мечты» для поклонников компактных устройств. Модель станет преемником прошлогоднего 13T.

oneplus-15t

По слухам, OnePlus 15T получит основной сенсор Sony Lytia 700 на 50 Мп с оптической стабилизацией и телевик Samsung ISOCELL JN5 на 50 Мп. Информации об ультраширокой камере пока нет.

Ожидается экран диагональю около 6,3 дюйма с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. Если данные подтвердятся, модель станет одним из самых «быстрых» компактных флагманов на рынке.

Сердцем устройства может стать Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также источники говорят о батарее, близкой к 7000 мА·ч, что необычно для смартфона такого размера. Среди других ожидаемых характеристик — ультразвуковой сканер отпечатков и быстрая проводная зарядка около 80 Вт.

Все данные пока основаны на утечках. Официальные подробности OnePlus раскроет ближе к анонсу.

Обзор OnePlus 15R

Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже
id·220339·20260228_2333
Обзор oneplus watch lite
Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким
OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда
«Убийцу флагманов» убили: OnePlus больше не самостоятельный бренд
Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже
OnePlus официально вернулась в Россию с тремя новыми устройствами
Продажи глобального OnePlus 15R стартовали на AliExpress
Представлены OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V — среднебюджетники с батареями на 9000 мАч
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны конца 2025 года
OnePlus готовит смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч
OnePlus представила 15R глобальную версию Ace 6T с уменьшенной батареей

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  4. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  5. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры
Смотреть все обзоры