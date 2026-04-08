OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке

OnePlus представила на глобальном рынке смартфон среднего класса Nord 6. Его главной фишкой стала ёмкая батарея: на индийском рынке устройство получило аккумулятор на 9000 мАч, тогда как международная версия ограничена 7500 мАч.

Сам Nord 6 — переработанный вариант китайского OnePlus Turbo 6 и предлагает следующие характеристики:

Габариты: 162,5 x 77,5 x 8,5 мм, вес — 217 г;

Экран: 6,78″, AMOLED, 2772 х 1272 точки, до 165 Гц, ШИМ 3840 Гц, стекло Crystal Guard;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4;

Память: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ (LPDDR5X, UFS 4.1);

Камеры: основная — 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.95″, f/1.8, OIS+EIS); широкоугольная — 8 Мп (OmniVision OV08F, 1/4″, f/2.2, угол 112 градусов); фронтальная — 32 Мп (1/3.1″, f/2.0);

Аккумулятор: 9000/7500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт;

Связь и интерфейсы: 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, две nanoSIM.

В Индии стоимость новинки составила 38 999 рупий (~33 200 рублей) за версию 8/256 ГБ и 41 999 рупий (~35 700 рублей) за 12/256 ГБ.