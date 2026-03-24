Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

Топовая начинка в компактном корпусе.
Редакция The GEEK сегодня в 16:23

OnePlus анонсировала 15T — компактный флагман с экраном 6,32 дюйма и аккумулятором на 7500 мАч. Для смартфона такого размера ёмкость батареи рекордная.

Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.1.

Дисплей LTPS AMOLED с частотой 165 Гц, яркостью до 3600 нит и ШИМ 3840 Гц — плоский, с рамками толщиной 1,1 мм. Также установлен ультразвуковой сканер отпечатков под экраном.

Камерный блок состоит из двух модулей по 50 Мп: основной на сенсоре Sony IMX906 с OIS и перископный телевик с 3,5-кратным зумом. Есть беспроводная зарядка на 50 Вт и проводная до 100 Вт. Защита IP66/68/69/69K. ОС — Android 16, с обновлениями до Android 20.

По сравнению с предшественником OnePlus 13T смартфон заметно прибавил: батарея выросла с 6260 до 7500 мАч, телевик сменился с 2-кратного на перископный 3,5-кратный, появилась беспроводная зарядка. Из минусов — цена выросла на 900–1200 юаней из-за кризиса на рынке памяти.

Предзаказы открыты, продажи в Китае стартуют 25 марта. Базовая версия 12/256 ГБ — ¥4299 (~53 800 рублей). Доступные цвета: чёрный, белый и зелёный.

