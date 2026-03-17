OPPO, OnePlus, Vivo и iQOO повышают цены на смартфоны

Причина очевидна — кризис на рынке памяти.
Крупные китайские производители смартфонов начали повышать цены из-за кризиса на рынке памяти и удорожания комплектующих. Соответствующие решения уже приняли OPPO, OnePlus, Vivo и iQOO.

Вчера OPPO и OnePlus обновили цены на актуальные устройства в Китае — в среднем они подорожали на 200-500 юаней. С 18 марта цены на смартфоны скорректируют Vivo и iQOO.

Причина — рост цен на полупроводники и память, которые являются ключевыми компонентами смартфонов. При этом подорожание, скорее всего, затронет не только китайский рынок, но и глобальный.  

