OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

OnePlus объявила дату презентации нового смартфона OnePlus Nord 6. Устройство представят в Индии 7 апреля в 16:30 по московскому времени.

Компания также раскрыла ключевые характеристики новинки:

OLED-экран с частотой обновления 165 Гц и яркостью 2-1800 нит;

Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4;

Дополнительный чип Touch Reflex для снижения задержки отклика сенсора;

До 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X);

Хранилище на 256 ГБ (UFS 4.1);

Аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

OnePlus Nord 6 поступит в продажу в трех цветах: черном, зеленом и серебристом. Кроме того, ожидается спецверсия в стиле «Наруто».