OnePlus выпустила игровой смартфон Ace 6 Ultra с чехлом-геймпадом

OnePlus представила в Китае игровой смартфон Ace 6 Ultra. Производитель позиционирует новинку как устройство, ориентированное прежде всего на мобильный гейминг.
Для обеспечения высокой производительности смартфон получил флагманский процессор MediaTek Dimensity 9500. Одной из ключевых особенностей стал специальный чехол-геймпад с поддержкой магнитного кулера.
OnePlus Ace 6 Ultra оснащен 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с частотой обновления до 165 Гц. За звук отвечают симметричные динамики 1115W, а автономность обеспечивает аккумулятор на 8600 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.
Кроме того, смартфон предлагает 50-Мп основную камеру, 16-Мп фронталку, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также корпус, защищенный по IP66/68/69/69K.
Ace 6 Ultra представлен в черном и бежевом цветах. В Китае продажи стартуют уже сегодня по цене от 3799 юаней (~41 900 рублей). Чехол-геймпад предлагается отдельно и обойдется в 449 юаней (~5 000 рублей).