OnePlus выпустила игровой смартфон Ace 6 Ultra с чехлом-геймпадом

Флагман с топовым железом, высокой автономностью и уникальным аксессуаром.
Редакция The GEEK сегодня в 16:32
OnePlus представила в Китае игровой смартфон Ace 6 Ultra. Производитель позиционирует новинку как устройство, ориентированное прежде всего на мобильный гейминг.

Для обеспечения высокой производительности смартфон получил флагманский процессор MediaTek Dimensity 9500. Одной из ключевых особенностей стал специальный чехол-геймпад с поддержкой магнитного кулера.

OnePlus Ace 6 Ultra оснащен 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с частотой обновления до 165 Гц. За звук отвечают симметричные динамики 1115W, а автономность обеспечивает аккумулятор на 8600 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

Кроме того, смартфон предлагает 50-Мп основную камеру, 16-Мп фронталку, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также корпус, защищенный по IP66/68/69/69K.

Ace 6 Ultra представлен в черном и бежевом цветах. В Китае продажи стартуют уже сегодня по цене от 3799 юаней (~41 900 рублей). Чехол-геймпад предлагается отдельно и обойдется в 449 юаней (~5 000 рублей).

Читайте также
OnePlus привезла в Россию умные часы Watch 4
OnePlus

OnePlus привезла в Россию умные часы Watch 4

Новинка получила титановый корпус, Wear OS 6, поддержку Gemini и до 16 дней автономной работы.
Дизайн смарт-часов OnePlus Watch 4 раскрыт до анонса
OnePlus

Дизайн смарт-часов OnePlus Watch 4 раскрыт до анонса

Официальные рендеры устройства в двух цветах.
OnePlus Nord 6 официально вышел в России
OnePlus

OnePlus Nord 6 официально вышел в России

Новая модель получила флагманский по меркам класса чип, экран с частотой 165 Гц и аккумулятор на 7500 мАч.
Первый складной iPhone показали на рендерах
Apple

Первый складной iPhone показали на рендерах

Digital Chat Station опубликовал изображения iPhone Ultra/Fold, основанные на чертежах и утечках.
Ещё по теме
TECNO CAMON 50 Ultra вышел в России

TECNO CAMON 50 Ultra вышел в России
Владельцы iPhone 17 жалуются на сбой после полной разрядки

Владельцы iPhone 17 жалуются на сбой после полной разрядки
Vivo выпустила свой первый смартфон с батареей больше 10 000 мАч

Vivo выпустила свой первый смартфон с батареей больше 10 000 мАч
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри
Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году

Huawei готовит двойной запуск линейки Nova в 2026 году
Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1

Nothing начала развертывать Nothing OS 4.1
OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке

OPPO Find X9s вышел на глобальном рынке
Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти

Базовый iPhone 18 может впервые получить 12 ГБ оперативной памяти
Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей

Инсайдер: юбилейный iPhone может получить слегка изогнутый дисплей
Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением

Представлен Infinix GT 50 Pro — доступный игровой смартфон с жидкостным охлаждением
В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники

В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники
Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России

Huawei Nova 15 и Nova 15 Pro поступили в продажу в России
Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых

Восстановленные Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 оказались дороже новых
Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену

Apple может удешевить базовый iPhone 18, чтобы не повышать цену
