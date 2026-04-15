Дизайн смарт-часов OnePlus Watch 4 раскрыт до анонса

До сегодняшнего дня дизайн новых OnePlus Watch 4 оставался неизвестным, однако в распоряжении редакции The GEEK появились два официальных рендера смарт-часов в черном и серебристом цветах.

OnePlus Watch 4

Внешне часы во многом повторяют предыдущие OnePlus Watch 3. Ключевые изменения: переработанный безель и корпус с матовым покрытием. Новинка будет представлена с обновленными ремешками черного и зеленого цветов.

OnePlus Watch 3

Официальная презентация новинки может состояться уже в ближайшие недели. В марте часы засветились в сертификационной базе.