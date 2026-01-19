Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

OnePlus 15R выглядит как попытка сделать флагман попроще, но без ощущения удешевления по всем фронтам. Бренд давно умеет играть на грани между топовыми характеристиками и разумными компромиссами, и в R-линейке всегда проверяет, где именно эту грань можно провести.

Перед нами смартфон с упором на производительность, экран и автономность, но без претензий на абсолютный максимум во всём. Вопрос только один: насколько такие компромиссы ощущаются в реальной жизни и не ломают ли общее впечатление от устройства.

Характеристики OnePlus 15R

Модель: OnePlus 15R (CPH2769)

Габариты: 163,41×77,04×8,30 мм, 214 г

Дисплей: 6.78 дюймов, AMOLED, 2800 × 1272 пикселя (FHD+), 453 ppi, до 165 Гц, тач до 240 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1800 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: Snapdragon 8 Gen 5

ОЗУ: 12 ГБ (LPDDR5X Ultra)

Память: 256 ГБ (UFS 4.1)

Камера основная: Матрица Sony IMX906 50 Мп Оптическая стабилизация изображения Фокусное расстояние: эквивалентно 24 мм Диафрагма: ƒ/1,8 Поле обзора: 84°

Сверхширокоугольная камера: 8 Мп Автофокус Фокусное расстояние: эквивалентно 16 мм Диафрагма: ƒ/2,2 Поле обзора: 112°

Фронтальная камера 32 Мп Фокусное расстояние: эквивалентно 25 мм Автофокус Диафрагма: f/2,0

Батарея: 7400 мА·ч / 27,98 Вт·ч (типовая емкость), быстрая проводная зарядка 80 Вт SUPERVOOC

Безопасность: подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP66, IP68, IP69, IP69K

ОС: OxygenOS 16.0 (на базе Android 16)

Связь: Wi-Fi 7, LTE/LTE-A, Bluetooth 6.0 LE, NFC, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), USB Type-C (USB 2.0), двойной слот для нано-SIM-карты

Кодеки: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0

Цена на момент обзора: от 36 000 ₽

Комплектация

Яркая красная коробка узнаётся сразу. Комплектация минимальная: OnePlus 15R, кабель USB-C фирменного красного цвета, документация и скрепка для SIM-лотка.

Блока питания нет, для OnePlus и рынка в целом это хоть и грустная, но давно привычная история. Чехол тоже не положили, и здесь открывается другой момент. Компания решила продвигать фирменные чехлы отдельно. Выглядят они интересно и довольно любопытно, но вживую оценить их пока не удалось — в продаже их ещё нужно поискать.

Внешний вид

OnePlus 15R выглядит более чем солидно. Задняя матовая панель приятна на ощупь и почти не собирает отпечатки, благодаря чему смартфон уверенно лежит в руке и не скользит. По весу он ощущается основательно, но тяжёлым его не назовёшь.

Основной блок камер вытянутый, визуально простой и с заметным выступом. На столе смартфон покачивается, особенно если нажимать по бокам экрана, но подобное поведение давно стало болезнью почти каждого современного смартфона.

OnePlus 15R фактически требует чехол. Матовая задняя панель приятна на ощупь, но для не самых аккуратных пользователей быстро соберёт мелкие царапины. Без защиты корпус выглядит хорошо ровно до первого активного дня использования.

Фронтальная часть классическая: плоский экран, тонкие рамки, аккуратное отверстие под фронталку по центру. В руке смартфон лежит нормально, баланс в целом окей, но ощущения цельного «монолита» нет.

Плоские грани с матовым покрытием не режут ладонь. Кнопки расположены удачно, нажимаются чётко, без люфтов. Нижняя грань стандартная: USB-C, динамик, микрофон. Верхняя почти пустая, без лишних элементов.

В итоге дизайн утилитарный и взрослый. Без вау-эффекта и без лоска. Нормальный внешний вид для повседневного использования.

Экран

Экран у OnePlus 15R большой и удобный для повседневного использования. Диагональ 6,83 дюйма, разрешение 2800×1272 пикселя. Смотреть видео, читать и листать соцсети комфортно, зерна и мыла нет.

Частота обновления до 165 Гц здесь есть, но важно понимать, где она действительно ощущается. В интерфейсе и обычных приложениях разницы с 120 Гц почти не замечаешь. Зато в играх и быстрых анимациях высокая частота обновления даёт более плавную картинку.

Экран не LTPO, но на практике это ни на что не влияет. Батарея не тает на глазах, поведение обычное для большого AMOLED. Яркости хватает с запасом. На улице экран читается без проблем, даже в яркий день.

Есть привычные настройки для глаз. Можно сделать картинку теплее вечером или просто подстроить цвет под себя. При долгом использовании экран не раздражает.

Отдельно отмечу ультразвуковой сканер отпечатков. Работает быстро и стабильно, срабатывает уверенно даже с влажными пальцами. Зона считывания удобная, ошибок и повторных прикладываний почти не бывает. По ощущениям — один из лучших подэкранных сканеров, с которыми приходилось сталкиваться.

Если коротко: экран хороший и без сюрпризов. Подойдёт для всего, а 165 Гц — приятный бонус, а не решающий аргумент при покупке.

Производительность

OnePlus 15R ориентирован на скорость. Внутри стоит Snapdragon 8 Gen 5 без приставки Elite, но в повседневной работе разницы с флагманом почти не чувствуешь. Интерфейс работает быстро, приложения запускаются без задержек, переключение между задачами проходит плавно.

В играх смартфон ведёт себя уверенно. Call of Duty Mobile и PUBG запускаются на максимальных настройках, без рывков и просадок по кадрам. Частота обновления экрана до 165 Гц раскрывается именно в таких сценариях: картинка плавная, отклик быстрый, управление ощущается точным.

При длительных сессиях корпус нагревается, но без дискомфорта и без ухода в жёсткий троттлинг.

Для обычных задач мощности с запасом. Соцсети, браузер, камера, навигация и обработка фото работают без каких-либо тормозов. Даже при активной многозадачности смартфон остаётся отзывчивым и не начинает задумываться.

По факту производительность — одна из сильных сторон OnePlus 15R. Модель подойдёт тем, кому важна стабильная скорость и плавность работы, без переплаты за топовый чип флагмана.

Программное обеспечение и ощущения от системы

OxygenOS 16 относится к тем оболочкам, к которым быстро привыкаешь. Всё работает шустро, интерфейс не раздражает, но не все новые функции одинаково полезны. Подробно разбирать систему не буду, остановлюсь лишь на нескольких наблюдениях, которые показались наиболее важными.

Например, есть функция под названием «Пространственный разум». Что с ней делать, сходу не очень понятно. На вопросы отвечает слабо и часто упирается в отсутствие доступа к интернету. Поиграться можно, но реальной пользы я для себя не нашёл. Из практичного — умеет записывать голос и быстро переводить его в текст. Работает шустро, но сценарий применения довольно нишевый. Лично для меня ценность сомнительная.

Зато порадовала система O-Haptics. По сути, продвинутый вариант виброотклика, чем-то напоминающий тактильную отдачу в iPhone. Интенсивность можно настраивать и сразу проверять в системе. В большинстве случаев отклик приятный и аккуратный, хотя иногда всё же прорывается ощущение обычной вибрации. Но сам факт, что OnePlus движется в сторону более тонкой тактильной отдачи, радует. Всё равно лучше, чем стандартная вибрация, которую до сих пор ставят даже в дорогие модели у других производителей.

Есть и свой аналог Dynamic Island. Во время воспроизведения музыки появляется капсула с плеером. Например, с Яндекс Музыкой можно управлять треком прямо оттуда, не заходя в приложение. Видео ведёт себя похожим образом: система показывает, что контент продолжает воспроизводиться, и отображает иконку запущенного приложения. Решение удобное и работает стабильно.

Но на этом особые возможности капсулы в приложениях фактически заканчиваются. Статус поездки в такси, доставка Яндекс Еды и другие сервисы сюда не подтягиваются. Таких сценариев просто нет. Разработчики приложений могли бы реализовать хотя бы базовую поддержку на Android, а производители — задать единый стандарт и подтолкнуть экосистему. Пока этого не произошло, подобные «живые» уведомления остаются привилегией владельцев iPhone.

В целом оболочка оставляет очень хорошее впечатление. Работает быстро, без подлагиваний, гибко настраивается под себя. Можно смело сказать, что OxygenOS сейчас входит в число лучших Android-оболочек. По духу и возможностям она напомнила мне прошивку OPPO Find N3, где тоже был сильный упор на гибкость и удобство.

По обновлениям обещают четыре версии Android и шесть лет патчей безопасности. Для большинства пользователей этого более чем достаточно. Даже если смартфон проживёт дольше обычного срока, без поддержки он не останется.

Связь и базовые вещи

С качеством связи у OnePlus 15R всё в порядке. Сигнал держит уверенно, в повседневных условиях проблем не возникает. Если дома толстые стены и связь пробивается с трудом, выручает поддержка VoWiFi. Звонки через Wi-Fi работают стабильно и позволяют забыть о проблемах с приёмом в сложных местах.

GPS отрабатывает корректно. Навигация не теряется, позиционирование достаточно точное. Для поездок, прогулок и использования карт вопросов не возникает.

Разговорный динамик громкий и разборчивый, собеседника слышно хорошо даже в шумной обстановке. Микрофоны тоже работают надёжно. Есть функция «Чёткий голос», которая фильтрует фоновый шум и делает речь более чистой. В реальных разговорах эффект заметен, особенно на улице или в транспорте.

Стереодинамики у OnePlus 15R настроены ровно и без перекосов по каналам. Громкости хватает для видео и игр, но по объёму звук чуть проще, чем у старшей модели в лице OnePlus 15. Он не плоский, но и вау-эффекта не создаёт. Для повседневного использования более чем нормально, особенно если не сравнивать напрямую.

Камеры

С камерой у OnePlus 15R всё довольно приземлённо. Здесь сразу видно, где именно модель упростили по сравнению со старшей версией. Телевика нет, поэтому рассчитывать на продвинутый зум не стоит. Основной модуль на 50 Мп и сверхширик на 8 Мп закрывают базовые сценарии, фронтальная камера на 32 Мп — без сюрпризов, но с нормальным качеством.

Сверхширокая камера скорее для ситуации «надо уместить всё в кадр». Работает, но без особого запаса по деталям. Основная камера ощущается заметно сильнее. Снимает спокойно, без выкрученных цветов и агрессивной обработки. Картинка выглядит естественно, без ощущения, что смартфон пытается приукрасить реальность.

Ширик / 1x / 2x

Ширик / 1x / 2x

1x / 2x / Зум / Максимальный зум

Ширик / 1x / 2x / Зум / Максимальный зум

Приближение здесь цифровое. Комфортный предел — 2×. В хорошем свете качество остаётся нормальным, детализация не разваливается, такой зум можно спокойно использовать в повседневной съёмке. Дальше уже всё зависит от сцены и условий, чудес ждать не стоит.

Вечером и ночью камера ведёт себя аккуратно. Источники света не расползаются, шум держится под контролем, а тени не превращаются в кашу. Алгоритмы не пытаются любой ценой вытянуть кадр, поэтому снимки выглядят честно, пусть и не всегда эффектно.

Оригиналы фото и видео доступны по ссылке

Видео смартфон пишет вплоть до 4К при 120 кадрах в секунду со стабилизацией. Для своего сегмента это редкая возможность и ощутимый плюс, особенно если снимаешь динамику или хочешь запас по плавности.

Если подытожить, камера у OnePlus 15R — не про вау и не про эксперименты. Она про стабильность и предсказуемый результат. Для повседневных фото и видео возможностей хватает, но тем, кто часто снимает с зумом или ждёт флагманского уровня, придётся мириться с ограничениями.

Автономность

В OnePlus 15R установлена батарея на 7400 мА·ч, при этом на толщине корпуса это никак не сказалось. В повседневном использовании смартфон спокойно живёт два дня, если не залипать в игры часами. Соцсети, мессенджеры, браузер, немного камеры и навигации проходят без паники за проценты.

При активных игровых сессиях и работе экрана на 165 Гц разряд идёт быстрее. В таком сценарии получается уверенный один полный день.

Зарядка по проводу до 80 Вт SUPERVOOC. Примерно за 20 минут смартфон набирает больше половины заряда, полный цикл занимает около часа. Блока питания в коробке нет, а максимальную скорость получится получить только с качественным адаптером. Также не предусмотрено беспроводной зарядки.

Пауэрбанк носить не требуется, розетку каждый вечер искать не приходится. Для большого и мощного смартфона результат более чем достойный.

Итог

OnePlus 15R получился сбалансированным смартфоном с чёткими приоритетами. У него высокая производительность, большой и приятный экран, отличная автономность и одна из самых удобных Android-оболочек на рынке. В повседневном использовании он быстрый и стабильный.

Камеры здесь хорошие, особенно основная. Днём и вечером смартфон снимает уверенно и без агрессивной обработки. Ограничения касаются скорее набора модулей: телефото нет, а сверхширик выполняет вспомогательную роль. Для большинства сценариев возможностей хватает, но зум и универсальность уступают флагманам.

Компромиссы у модели понятные и честные. Нет беспроводной зарядки, звук проще, чем у старшей версии, а часть ИИ-функций пока выглядит спорно. При этом базовый опыт использования остаётся сильным.

OnePlus 15R подойдёт тем, кому важны скорость, плавность работы и автономность, а не максимальный набор флагманских возможностей. Смартфон не старается произвести эффект, но стабильно делает свою работу и оставляет ощущение надёжного устройства на каждый день.