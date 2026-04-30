RingConn Gen 3 станет первым умным кольцом с вибрацией

Редакция The GEEK сегодня в 21:29
Компания RingConn готовит официальный запуск умного кольца Gen 3. Устройство должны полноценно представить 7 мая.

Главной особенностью новинки станет встроенный вибромотор. Для смарт-кольца это редкая функция: обычно такие устройства ограничиваются сбором данных и уведомлениями через приложение.

Вибрация должна компенсировать отсутствие экрана. Кольцо сможет подавать сигнал при достижении целей активности, например 10 тысяч шагов, или при изменениях показателей здоровья, включая повышенный пульс.

RingConn Gen 3 также сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и температуру кожи. Кроме того, заявлена функция оценки артериального давления, но без точности полноценного тонометра: показатели будут рассчитываться на основе других данных.

Цена пока не раскрыта. Для сравнения, RingConn Gen 2 на старте стоило $386.

