RingConn Gen 3 станет первым умным кольцом с вибрацией

Компания RingConn готовит официальный запуск умного кольца Gen 3. Устройство должны полноценно представить 7 мая.
Главной особенностью новинки станет встроенный вибромотор. Для смарт-кольца это редкая функция: обычно такие устройства ограничиваются сбором данных и уведомлениями через приложение.
Вибрация должна компенсировать отсутствие экрана. Кольцо сможет подавать сигнал при достижении целей активности, например 10 тысяч шагов, или при изменениях показателей здоровья, включая повышенный пульс.
RingConn Gen 3 также сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом и температуру кожи. Кроме того, заявлена функция оценки артериального давления, но без точности полноценного тонометра: показатели будут рассчитываться на основе других данных.
Цена пока не раскрыта. Для сравнения, RingConn Gen 2 на старте стоило $386.