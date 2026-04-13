OnePlus Nord 6 официально вышел в России

Новая модель получила флагманский по меркам класса чип, экран с частотой 165 Гц и аккумулятор на 7500 мАч.
Редакция The GEEK сегодня в 14:56
OnePlus объявил о старте продаж Nord 6 в России. Новая модель получила процессор Snapdragon 8s Gen 4, оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1.

Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит.

Одной из главных особенностей стал аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 80W SUPERVOOC и обратная зарядка 27 Вт.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией, фронтальная — 32 Мп. Корпус защищён по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

В России OnePlus Nord 6 доступен в версиях 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены начинаются от 33 999 рублей при доставке из Китая и от 36 999 рублей со склада в России.

Читайте также
OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке
OnePlus

OnePlus представила Nord 6 на глобальном рынке

Смартфон получил экран 165 Гц, батарею 9000 мАч и 50-Мп основную камеру с сенсором LYT-600.
Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16
OnePlus

Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

Топовая начинка в компактном корпусе.
OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода
OnePlus

OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

Основные характеристики смартфона подтверждены официально.
Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса
HUAWEI

Huawei открыла предзаказы на складной Pura X Max до анонса

Huawei подтвердила скорый запуск складного Pura X Max и одновременно открыла предзаказы на новинку в Китае.
Ещё по теме
Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70

Lenovo возвращается на рынок игровых смартфонов с новым Legion Y70
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)
Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro

Раскрыты ключевые характеристики CMF Phone 3 Pro
Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации

Huawei рассекретила дизайн Pura 90 Pro и Pro Max до презентации
Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек

Galaxy S22 Ultra превращается в «кирпич» после сброса настроек
HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере

HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на первом видеотизере
Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками

Red Magic 11 Pro исключили из топа 3DMark из-за обмана с бенчмарками
Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей

Xiaomi Redmi A7 Pro вышел в России по цене от 9 490 рублей
HONOR 600 Lite поступил в продажу в России

HONOR 600 Lite поступил в продажу в России
Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок

Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone 17e, MacBook Neo и других новинок
Apple выпустила iOS 26.4.1

Apple выпустила iOS 26.4.1
Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone

Марк Гурман рассказал, сколько будет стоить первый складной iPhone
Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России
Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном
