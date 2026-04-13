OnePlus Nord 6 официально вышел в России

OnePlus объявил о старте продаж Nord 6 в России. Новая модель получила процессор Snapdragon 8s Gen 4, оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1.

Смартфон оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит.

Одной из главных особенностей стал аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 80W SUPERVOOC и обратная зарядка 27 Вт.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Sony с оптической стабилизацией, фронтальная — 32 Мп. Корпус защищён по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

В России OnePlus Nord 6 доступен в версиях 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены начинаются от 33 999 рублей при доставке из Китая и от 36 999 рублей со склада в России.